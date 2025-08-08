Capturan a uno de los implicados en el asesinato de dos hermanos en el Trópico de Cochabamba

Tras que se diera a conocer la muerte de dos hermanos que habrían sido atacados con un arma punzocortante, en las últimas horas, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio de Ivirgarzama, logró la aprehensión del principal sospechoso del crimen.

Según los antecedentes del hecho, el ataque se registró en horas de la mañana de este jueves 07 de agosto, personal policial de la Felcc, se trasladó hasta la localidad de Bulo Bulo a denuncia de la presencia de una persona sin vida en una vivienda.

La víctima fue identificada como Arturo Q.M. de 44 años, que se encontraba ya sin vida y dentro de un motorizado, según el examen físico externo, presentaba una herida punzocortante provocado por un arma blanca.

En el lugar, familiares de la víctima comunicaron sobre la existencia de otra persona herida, hermano del fallecido e identificado como Donato Q.M., quien también contaba con una herida provocada por arma blanca y que fue trasladado hasta el hospital Inmaculada del municipio de Yapacaní.

Tras los actos investigativos de los funcionarios de la Felcc de Ivirgarzama, se logró aprehender al presunto autor del asesinato de ambos hermanos, el hombre responde al nombre de Ramón F.Ch., según la declaración de testigos, habría sido visto con las víctimas horas antes de la agresión.

El hombre ya fue cautelado y enviado con detención preventiva a la cárcel de El Abra del departamento de Cochabamba, el caso continúa en proceso de investigación.

