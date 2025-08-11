TEMAS DE HOY:
Comunidad

La Paz se llena de basura: Trabajadores impiden ingreso de camiones al relleno sanitario de Sak’a Churu

Los movilizados advierten con radicalizar su medida de presión si no hay acuerdos con la alcaldía.

Silvia Sanchez

11/08/2025 11:25

Foto APG
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

El aspecto de la ciudad de La Paz empieza a generar preocupación entre los ciudadanos, puesto que las calles se llenan de basura debido a una protesta realizada por trabajadores del relleno sanitario de Sak’a Churu.

60 trabajadores, cerraron las puertas del relleno sanitario y no permiten el ingreso de los carros basureros, y la situación se agrava a pocos días de las elecciones generales.

Desde el municipio de La Paz, el alcalde Iván Arias, aseguró que el contrato laboral de los trabajadores está garantizado, y asegura que la medida de protesta tiene tintes políticos, buscando que para “el día de las elecciones La Paz esté llena de basura”.

“Van a disculpar vecinos, estos días estamos con un problema de basura (…) tenemos la intransigencia de 60 personas que no entienden que los cambios son necesarios”, expresó la autoridad durante una actividad.

 

La autoridad municipal, explicó que se destinan 180 millones de bolivianos anuales a la recolección y disposición final de basura, pero actualmente impulsa un modelo de industrialización que consiste en separar plásticos, cartones y papeles para transformarlos en combustible derivado de residuos (CDR).

“Nosotros separamos la basura, la volvemos combustible; ellos la transforman en energía, producen cemento y nos pagan con cemento (…) este es un círculo virtuoso”, afirmó Arias.

 

En tanto, la medida de protesta de los trabajadores advierte con mantenerse y radicalizarse, mientras no se logra un acuerdo, los contenedores están repletos de basura y los residuos empiezan a acumularse en las calles.

