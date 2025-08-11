Elecciones Generales: ¿Cuáles son las últimas actividades del calendario electoral para esta semana?

Cuando Bolivia se encuentra en la recta final para el proceso de Elecciones Generales, previsto a desarrollarse este domingo 17 de agosto, esta semana se realizan las últimas actividades previas.

Este domingo 10 de agosto, se realizó la publicación y difusión de mesas de sufragio (recinto, asiento, circunscripción uninominal y especial) por los Tribunales Electorales Departamentales en medios de comunicación, y para el exterior por el TSE en el portal web del OEP.

Hasta este miércoles 13 de agosto, está permitida la difusión de la propaganda electoral en medios de comunicación masivos.

En el mismo plazo, vence el período de sustitución de candidaturas inhabilitadas por otras causales de acuerdo al parágrafo III del Art. 108 Ley 026.

De igual forma, este miércoles concluye el plazo para la difusión de propaganda electoral en actos públicos de campaña.

Para este jueves 14 de agosto, según el calendario electoral publicado por el Órgano Electoral, se prevé la publicación del lugar donde se realizará el cómputo departamental (por los Tribunales Electorales Departamentales) y el cómputo del voto en el exterior (por el Tribunal Supremo Electoral) en el portal WEB del OEP.

El viernes 15 de agosto, inicia la prohibición a los medios de comunicación sobre la difusión de contenidos que puedan favorecer, perjudicar o dar trato preferencial a alguna organización política o candidatura; o difundir programas que puedan influir en las preferencias electorales.

Para el sábado 16 de agosto, está prevista la publicación final (en medios de comunicación y portal web del OEP) de las listas de candidaturas habilitadas de las Organizaciones Políticas y/o Alianzas, a cargo del Tribunal Supremo Electoral.

Finalmente, el domingo 17 de agosto, jornada de votación, el Tribunal Supremo Electoral asume el mando de la fuerza pública. También se tiene prevista la entrega de certificados de impedimento.

Además, en la misma jornada, se tendrá la instalación de Sala Plena Permanente para el inicio del cómputo en los Tribunales Electorales Departamentales y para voto en el exterior en el Tribunal Supremo Electoral, a horas 18:00.

Por otra parte, se hará la difusión de datos en boca de urna o conteos rápidos por los medios de comunicación desde las 20:00.

Mira la programación en Red Uno Play