Alcaldía y trabajadores firman acuerdo y se iniciará el recojo de basura en La Paz

Tras ocho días de bloqueo y varias horas de negociación, realizada en instalaciones del Ministerio de Trabajo, la Alcaldía de La Paz y los trabajadores del relleno sanitario de Sak´a Churu llegaron a un acuerdo este lunes que, permite levantar el bloqueo.

“Se garantiza las fuentes laborales de los 63 trabajadores que trabajan en el relleno sanitario y con eso se levantan las medidas de presión y desde este momento empezaremos a mover las maquinarias”, manifestó el alcalde Iván Arias.

El acuerdo se firmó al promediar las 23:00 horas, con la mediación de la Central Obrera Departamental (COD) y el Ministerio de Trabajo.

De ese modo se garantiza las fuentes laborales de 63 empleados del relleno sanitario de Sak´a Churu y, con ello se procederá a recoger y limpiar la ciudad, tras ocho días de bloqueo protagonizado por los trabajadores.

“Pido comprensión a la ciudadanía y procederemos lo más rápido posible para que nuestra ciudad vuelva a estar limpia”, afirmó Arias.

