TEMAS DE HOY:
explosión de garrafa Accidente laboral enfrentamientos entre barras bravas

15ºC Santa Cruz de la Sierra

-4ºC La Paz

5ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

Alcaldía y trabajadores firman acuerdo y se iniciará el recojo de basura en La Paz

Trabajadores del relleno de Sak´a Churu llegaron a un acuerdo con la Alcaldía de La Paz y determinan levantar el bloqueo. El municipio garantiza las fuentes laborales de 63 trabajadores.

Jhovana Cahuasa

12/08/2025 7:06

Foto: Redes Sociales.
La Paz

Escuchar esta nota

Tras ocho días de bloqueo y varias horas de negociación, realizada en instalaciones del Ministerio de Trabajo, la Alcaldía de La Paz y los trabajadores del relleno sanitario de Sak´a Churu llegaron a un acuerdo este lunes que, permite levantar el bloqueo.

“Se garantiza las fuentes laborales de los 63 trabajadores que trabajan en el relleno sanitario y con eso se levantan las medidas de presión y desde este momento empezaremos a mover las maquinarias”, manifestó el alcalde Iván Arias.

El acuerdo se firmó al promediar las 23:00 horas, con la mediación de la Central Obrera Departamental (COD) y el Ministerio de Trabajo.

De ese modo se garantiza las fuentes laborales de 63 empleados del relleno sanitario de Sak´a Churu y, con ello se procederá a recoger y limpiar la ciudad, tras ocho días de bloqueo protagonizado por los trabajadores.

“Pido comprensión a la ciudadanía y procederemos lo más rápido posible para que nuestra ciudad vuelva a estar limpia”, afirmó Arias.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD