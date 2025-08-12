Alcaldía y trabajadores firman acuerdo y se iniciará el recojo de basura en La Paz

Trabajadores del relleno de Sak´a Churu llegaron a un acuerdo con la Alcaldía de La Paz y determinan levantar el bloqueo. El municipio garantiza las fuentes laborales de 63 trabajadores.
12/08/2025 7:06
Escuchar esta nota
Tras ocho días de bloqueo y varias horas de negociación, realizada en instalaciones del Ministerio de Trabajo, la Alcaldía de La Paz y los trabajadores del relleno sanitario de Sak´a Churu llegaron a un acuerdo este lunes que, permite levantar el bloqueo.
“Se garantiza las fuentes laborales de los 63 trabajadores que trabajan en el relleno sanitario y con eso se levantan las medidas de presión y desde este momento empezaremos a mover las maquinarias”, manifestó el alcalde Iván Arias.
El acuerdo se firmó al promediar las 23:00 horas, con la mediación de la Central Obrera Departamental (COD) y el Ministerio de Trabajo.
De ese modo se garantiza las fuentes laborales de 63 empleados del relleno sanitario de Sak´a Churu y, con ello se procederá a recoger y limpiar la ciudad, tras ocho días de bloqueo protagonizado por los trabajadores.
“Pido comprensión a la ciudadanía y procederemos lo más rápido posible para que nuestra ciudad vuelva a estar limpia”, afirmó Arias.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00
06:00
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00