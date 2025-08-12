Dirección Distrital prohíbe el incremento de pensiones en colegios particulares y advierte con sanciones

El Servicio Departamental de Educación, mediante la Dirección Distrital La Paz 2, recuerda a padres de Familia y directores de unidades educativas, que está prohibido el incremento de pensiones, bajo severas sanciones.

El director Distrital de Educación La Paz 2, Carmelo López, señaló este lunes que, en cumplimiento a la Resolución Ministerial 001/2025, se establece que no se puede subir las pensiones, por ningún motivo.

Así mismo, aclaró que ningún documento de acuerdo mutuo establecido entre unidades educativas y padres de familia es válido, toda vez que existen varias denuncias que señalan que los directores de los establecimientos, bajo engaños y presión estarían haciendo firmar dichos compromisos a los padres de familia.

“Está prohibido el incremento de pensiones en las unidades educativas, donde la Resolución Ministerial 001/2025, lo establece. En algunas unidades educativas ya hemos emitido la resolución correspondiente sancionatorias, con el 20 % en algunos casos, e inclusive con el cierre de la unidad educativas, hasta el momento cuatro unidades educativas fueron sancionadas”, manifestó López.

Se pide a los padres de familia realizar sus denuncias, las mismas estarán en anonimato en la Dirección Distrital de Educación, para que se pueda actuar contra los colegios que infrinjan la Resolución Ministerial vigente.

