Incautan un vehículo con Bs 5 millones sin justificar en La Paz

Tras un operativo efectivos policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), interceptaron este domingo un vehículo que transportaba de manera irregular Bs 5.000.000.

El vehículo fue interceptado en el puesto de control Achica Arriba, perteneciente al municipio paceño de Viacha, cuando se dirigía rumbo a Oruro.

Tras interceptar el vehículo se procedió a la inspección y se halló varias bolsas negras, las mismas estaban repletas de fajos de billetes de moneda nacional sumando la cantidad de 5.000.000 bolivianos.

Según el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, los ocupantes del vehículo no lograron presentar documentación ni dar explicación sobre la procedencia del dinero, motivo por el cual el fiscal de turno ordenó el secuestro del vehículo y del monto en efectivo, que será sometido a microaspirado y a una investigación financiera.

Se busca determinar la procedencia del dinero y si su origen por un posible vínculo con actividades ilegales. Las dos personas que se encontraban al interior del vehículo fueron arrestadas, y se encuentran investigadas por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

