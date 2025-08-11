Video: ¡Consternador! Así identificaron a los fallecidos del trágico accidente suscitado en Puerto Acosta

Un trágico accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo en la carretera que une los municipios de Puerto Acosta y Escoma, en el departamento de La Paz, a la altura de la comunidad de Iquipuni.

Producto del hecho dos personas perdieron la vida, y otras resultaron heridas. Imágenes fueron publicadas en redes sociales, donde se muestra el momento exacto en que efectivos policiales, proceden a verificar los datos de los fallecidos a través de la búsqueda de documentos de identidad.

Así mismo, junto a las personas del lugar, muchos de ellos comunarios, proceden a realizar la lista de las pertenencias de los fallecidos, y buscar el contacto con sus familiares, para poderles informar del terrible hecho.

Las personas fallecidas fueron identificadas como:

Fredy Nicolás Parísaca nina - Puerto Acosta

Raynaldo Blanco Surco - Puerto Acosta

Por el momento las autoridades se encuentran investigando las causas que provocaron el accidente. Se espera un informe detallado respecto al hecho.

Mira la programación en Red Uno Play