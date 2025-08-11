Video: ¡Consternador! Así identificaron a los fallecidos del trágico accidente suscitado en Puerto Acosta

Los dos fallecidos fueron identificados y revelaron sus nombres, tras el trágico accidente entre un minibús y un camión en la carretera Puerto Acosta–Escoma.
11/08/2025 11:00
Escuchar esta nota
Un trágico accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo en la carretera que une los municipios de Puerto Acosta y Escoma, en el departamento de La Paz, a la altura de la comunidad de Iquipuni.
Producto del hecho dos personas perdieron la vida, y otras resultaron heridas. Imágenes fueron publicadas en redes sociales, donde se muestra el momento exacto en que efectivos policiales, proceden a verificar los datos de los fallecidos a través de la búsqueda de documentos de identidad.
Así mismo, junto a las personas del lugar, muchos de ellos comunarios, proceden a realizar la lista de las pertenencias de los fallecidos, y buscar el contacto con sus familiares, para poderles informar del terrible hecho.
Las personas fallecidas fueron identificadas como:
Por el momento las autoridades se encuentran investigando las causas que provocaron el accidente. Se espera un informe detallado respecto al hecho.
Mira la programación en Red Uno Play
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00