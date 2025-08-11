TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE VIAL hermanos asesinados Intento de violación

21ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Video: ¡Consternador! Así identificaron a los fallecidos del trágico accidente suscitado en Puerto Acosta

Los dos fallecidos fueron identificados y revelaron sus nombres, tras el trágico accidente entre un minibús y un camión en la carretera Puerto Acosta–Escoma.

Red Uno de Bolivia

11/08/2025 11:00

Foto: Redes Sociales.
La Paz

Escuchar esta nota

Un trágico accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo en la carretera que une los municipios de Puerto Acosta y Escoma, en el departamento de La Paz, a la altura de la comunidad de Iquipuni.

Producto del hecho dos personas perdieron la vida, y otras resultaron heridas. Imágenes fueron publicadas en redes sociales, donde se muestra el momento exacto en que efectivos policiales, proceden a verificar los datos de los fallecidos a través de la búsqueda de documentos de identidad.

Así mismo, junto a las personas del lugar, muchos de ellos comunarios, proceden a realizar la lista de las pertenencias de los fallecidos, y buscar el contacto con sus familiares, para poderles informar del terrible hecho.

Las personas fallecidas fueron identificadas como:

  • Fredy Nicolás Parísaca nina - Puerto Acosta
  • Raynaldo Blanco Surco - Puerto Acosta

Por el momento las autoridades se encuentran investigando las causas que provocaron el accidente. Se espera un informe detallado respecto al hecho.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD