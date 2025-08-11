TEMAS DE HOY:
Intento de violación Incautan dinero en La Paz Hermanos del Trópico

Policial

Capturan infraganti a un sujeto intentando abusar sexualmente a una joven dentro de un auto en El Alto

Según la Policía, el sujeto llevaba las prendas de vestir hacia abajo y se encontraba acorralando a una joven dentro de un vehículo estacionado, en la zona de Villa Dolores.

Red Uno de Bolivia

11/08/2025 10:12

El Alto

El comandante Departamental de la Policía en La Paz, coronel Ghunter Agudo, informó este domingo sobre un terrible hecho de intentó de violación suscitado en la ciudad de El Alto.

La autoridad policial señaló que fue al interior de un vehículo, que efectivos policiales hallaron a un hombre semidesnudo intentando abusar a una joven en la zona de Villa Dolores

“Personal del Comando policial de El Alto, en horas de la madrugada suscitado en la zona de Villa Dolores, ha interceptado un vehículo el mismo que se encontraba estacionado, encontrándose en su interior a una persona de sexo masculino, con las prendas de vestir del porte inferior del cuerpo hacia abajo, prendiendo realizar un acto de violación a una persona de sexo femenino de 25 años de edad”, manifestó Agudo.

Efectivos policiales lograron la intervención y aprehendieron al sujeto, quien habría intentado huir, causando daños en la camioneta policial.

El sujeto se encuentra en calidad de aprehendido, fue puesto a conocimiento del Ministerio Público y será imputado por el delito de violación, el caso se encuentra en pleno proceso de invitación.

 

