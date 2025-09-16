¡Estremecedor hallazgo! Hallan a un bebé muerto en una heladera; arrestan a la madre y a su pareja

La Guardia Civil investiga un estremecedor caso en Alberche del Caudillo, una localidad de apenas 1,700 habitantes en la provincia de Toledo, donde el pasado 9 de septiembre fue localizado el cuerpo sin vida de un bebé dentro de un congelador doméstico. La madre, de 40 años, y su pareja sentimental permanecen en prisión provisional comunicada y sin fianza, imputados por asesinato.

Según fuentes oficiales, la mujer, con antecedentes de drogodependencias y bajo seguimiento de los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, dio a luz en su domicilio sin asistencia médica y ocultó el cuerpo del bebé en la heladera. La alerta partió de la abuela materna, en contacto habitual con los trabajadores sociales que ya seguían el caso debido a la situación de riesgo de la madre.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, calificó el suceso como “muy delicado” e impactante, al tiempo que lamentó que la intervención preventiva no pudiera concretarse.

“Estábamos a la espera del nacimiento para actuar de forma inmediata, pero al no acudir a un centro sanitario, no se detectó”, explicó.

La mujer, que tiene otros cuatro hijos bajo diversas medidas de protección y tutela, aseguró inicialmente haber sufrido un aborto espontáneo y haber ocultado el cuerpo por miedo. Sin embargo, la autopsia, realizada en el Instituto de Medicina Legal de Toledo, es clave para determinar si el bebé nació con vida, lo que agravaría la imputación penal.

El caso también salpica a la pareja de la mujer, que convivía con ella pese a tener en vigor una orden de alejamiento dictada a petición de la propia víctima. Ambos fueron arrestados el 12 de septiembre tras las primeras diligencias.

Si se confirma que el recién nacido llegó a respirar fuera del vientre materno, los acusados podrían enfrentarse a penas de hasta 25 años de prisión por asesinato, según expertos en derecho penal consultados por medios locales.

Mira la programación en Red Uno Play