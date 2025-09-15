¡Ni apagarlo ni encenderlo!: Cómo usar el aire acondicionado sin disparar tu factura de luz

La ola de calor que azota la ciudad ha obligado a muchas familias a refugiarse en sus hogares y encender los aires acondicionados en todas las habitaciones. Sin embargo, surge una pregunta recurrente: ¿cómo usar estos equipos sin disparar el consumo de energía eléctrica y sin dañar los aparatos?

José Amilkar Jaldín, vocero de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), explicó que la temperatura de confort ideal es 24 grados Celsius. “Si colocamos el aire acondicionado en 18 grados, el equipo nunca dejará de funcionar, porque no puede bajar 20 grados respecto a la temperatura exterior”, señaló. Mantener el equipo en 24 grados permite que funcione de manera eficiente, se apague automáticamente cuando alcanza la temperatura y consuma menos energía.

El vocero también desaconseja la práctica común de apagar y encender el aire a temperaturas muy bajas, ya que esto obliga al equipo a trabajar más y aumenta el consumo eléctrico. Recomienda cerrar puertas y ventanas en las habitaciones con aire acondicionado y aprovechar la función “modo dormir” durante la noche, que ajusta automáticamente la temperatura según el descanso del organismo.

En cuanto al consumo eléctrico, Jaldín alertó sobre el horario crítico en Santa Cruz: entre 13:30 y 15:30, cuando la demanda alcanza picos que encarecen la energía. “Seamos responsables, cada vez que encendemos un equipo eléctrico, estamos consumiendo y eso se refleja en la factura”, advirtió.

Finalmente, el vocero aseguró que, aunque la red eléctrica puede soportar el consumo actual, la responsabilidad recae en los ciudadanos para no abusar del aire acondicionado y mantener un equilibrio entre confort y eficiencia energética.

Consejo clave: Mantenga su aire acondicionado en 24 grados, cierre puertas y ventanas, limpie los filtros regularmente y programe el modo dormir para un uso responsable y económico.

