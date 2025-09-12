¡Atención! Hay alerta naranja por altas temperaturas ¿Qué regiones serán afectadas?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), emitió una alerta de prioridad naranja por posibles altas temperaturas que podrían superar los 40°C en el oriente boliviano.

“Para este fin de semana tendremos ascensos de temperaturas en la región del oriente afectando a Santa Cruz, Beni, Pando, y las temperaturas podrían estar llegando entre 38°C y 43°C, por lo que se emitirá un aviso meteorológico de prioridad Naranja vigente hasta el lunes”, informó la jefa de Pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Marisol Portugal a Televisión Boliviana.

Por el contrario, para el occidente y valles, se pronostica cielos pocos nubosos y despejados, con temperaturas agradables.

Recordaron que a lo largo de la semana en La Paz y El Alto se registraron temperaturas de 22°C y 16°C respectivamente, y se pronosticó que estas, podrían repetirse esta semana.

De igual forma, reiteraron que el país se encuentra en una época de transición, del periodo seco al húmedo.

