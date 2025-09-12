¡Atención! Ya se confirmaron los horarios en que se jugarán los partidos del Mundial 2026

En los últimos días, la FIFA hizo el importante anuncio sobre los encuentros que se disputarán en Estados Unidos, México y Canadá.

Los encuentros de cada jornada se disputarán a las 12, 13, 18 y 21 en hora boliviana, con horarios diferentes a los que se tenían en Qatar 2022, donde los hinchas debían madrugar ya que el primer turno de ese Mundial era a las 7 de la mañana.

El Mundial 2026 arrancará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio. La gran final se jugará en el MetLife Stadium de New Jersey a las 15 horas, el mismo horario que tendrá el partido inaugural.

Se conoce que el campeonato mundial estrenará formato, ya que será la primera edición con 48 selecciones, las cuales serán divididas en 12 grupos de cuatro, donde los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final. En total se disputarán un total de 104 partidos.

Repechajes

En esta versión se incluye un nuevo formato, en reemplazo a las series de playoffs anteriores. Este formato tiene como protagonistas a seis selecciones divididas en dos llaves a partido único, con una semifinal y final. En la final, el equipo con mejor ranking esperará a su adversario.

Hasta ahora, los países que juegan el repechaje son: Bolivia y Nueva Caledonia. Faltan definir dos de la Concacaf, uno de la Confederación Asiática y uno de la Confederación Africana.

Mira la programación en Red Uno Play