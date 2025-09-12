¡Es oficial! Feriado por el aniversario de Cochabamba será el lunes 15 de septiembre

Cochabamba conmemora 215 años de su gesta libertaria, fecha importante que viene acompañada de una diversidad de actos cívicos, y al tratarse de una efeméride departamental, se establece la jornada de feriado para la región.

Este 2025, el 14 de septiembre cae en día domingo, razón por la cual, la suspensión de actividades públicas y privadas, recorren al día lunes 15, situación que fue confirmada y ratificada por el ministerio de Trabajo.

“En conmemoración del “CCXV Aniversario del Grito Libertario del Departamento de Cochabamba, suscitado el 14 de septiembre de 1810”. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la Jefatura Departamental de Trabajo de Cochabamba, (…) COMUNICA a la población en general, que el día lunes 15 de septiembre de la presente gestión se constituye en FERIADO DEPARTAMENTAL con suspensión de actividades públicas y privadas en todo el Departamento de Cochabamba”, dice parte del comunicado.

El Decreto Supremo 5019, establece el traslado de los feriados nacionales y por efemérides departamentales al día lunes, cuando estos caen en domingo.

“Se considera feriado con suspensión de actividades públicas y privadas los días lunes posteriores a los feriados nacionales y feriados por efemérides departamentales que correspondan a día domingo”, señala el artículo 3 de dicho Decreto Supremo.

