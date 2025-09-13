Con música, comida y cultura celebramos a la Llajta en Notivisión

La noche de este viernes, Notivisión Central adelantó el festejo a Cochabamba con un programa especial que tuvo música, además de lo mejor de la gastronomía y cultura cochala. Así, desde el icónico Palacio Portales de la Fundación Patiño, el equipo de Red Uno celebró los 215 años de revolución.

El Palacio Portales forma parte importante de la historia y cultura de la Llajta, además de sus característicos jardines y una arquitectura única. Su construcción, encargada por Simón I. Patiño, comenzó en 1915, demoró 12 años, pero la familia Patiño no llegó a habitar el lugar. Ahora, es un centro cultural referente en la ciudad y un punto turístico.

La presencia del grupo Amaru en el Palacio Portales.

Una variedad de restaurantes cochabambinos compartieron sus mejores y más famosos platos, desde el silpancho, el chorizo tarateño con mote trigo, pan y empanada de Arani, el famoso mama qonqachi, empanada blanca, helados de canela y leche. No podía faltar el chicharrón, así como el pique a lo macho, el trancapecho y las planchitas. También chicha y guarapo. Los cocineros compartieron los secretos de cada platillo, mientras nuestros presentadores Diego, Mariana, Diana y Alejandro realizaban la degustación.

Además, el elenco teatral Dejavu realizó la representación de la Revolución del 14 de septiembre de 1810, un levantamiento patriota liderado por Esteban Arce y Francisco del Rivero que buscó romper el dominio español en la Real Audiencia de Charcas.

El programa especial cerró con la presencia del grupo Amaru, que interpretó sus más grandes éxitos dedicados a Cochabamba.

Mira la programación en Red Uno Play