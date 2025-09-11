Conoce la agenda de actos conmemorativos por el aniversario de Cochabamba

La Gobernación del departamento de Cochabamba, hizo pública una invitación a la población para participar de los actos conmemorativos por los 215 años del aniversario que se celebra este próximo 14 de septiembre.

Las actividades por la efeméride departamental organizadas por la Gobernación, arrancan ya este viernes 12 de septiembre.

“Invitamos a la población a participar de todas las actividades conmemorativas por el aniversario de Cochabamba. Iniciamos este 13 de septiembre a las 6:30 de la mañana, con el traslado de los restos mortales del general Esteban Arze, desde el Cementerio General hasta la plaza principal 14 de septiembre”, señaló el secretario de Gobernabilidad y Coordinación, Eduardo Camacho.

Viernes 12 de septiembre

A las 17:00 se desarrollará una velada cultural en la plaza principal.

Sábado 13 de septiembre

A las 08:00 del sábado 13 de septiembre, se realizará el Desfile Escolar Cochabamba II, la concentración será en la plaza 14 de noviembre, en la zona de Jaihuayco. En tanto que, el Desfile Escolar Cochabamba I iniciará a las 9:30 a.m. siendo su concentración en la avenida Heroínas esquina 25 de mayo.

Posteriormente, a las 15:00 horas se realizará la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba (ALDC) en el Hall de la Casa Departamental de las Culturas, en la plaza principal 14 de septiembre.

La jornada concluye a las 18:30 p.m. con el Desfile de Teas que se realizará en el paseo de El Prado.

Domingo 14 de septiembre

Las actividades inician a las 06:00 a.m. con el Saludo a la Aurora del Magno Día – Diana y Salvas de Fusilería a cargo de las unidades militares, evento que se realizará en la Colina de San Sebastián.

Posteriormente, a las 07:00 a.m. se llevará a cabo la Ofrenda Floral al pie del monumento del general Esteban Arze, en la calle Aroma, acera sud, en la plaza de San Sebastián.

Luego, a las 10:00 a.m. se celebrará una solemne Misa de Tedeum en la Catedral Metropolitana.

Finalmente, la jornada concluye a las 13:00 p.m. con el Desfile Cívico Institucional que partirá de la avenida Heroínas esquina 25 de mayo.

Foto: Gobernación Cochabamba

