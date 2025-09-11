Se viene un fin de semana largo por feriado ¿En qué departamento se aplicará?

A lo largo del mes de septiembre se viven diversas e importantes celebraciones, no solamente a nivel nacional, sino también en algunos departamentos en específico.

Después de haber celebrado la victoria de Bolivia frente a Brasil y clasificar al repechaje, en septiembre también se festeja a la primavera, al estudiante y a los médicos entre otros, pero, además, tres departamentos conmemoran su aniversario, tal es el caso de Cochabamba y Santa Cruz y Pando.

Sin embargo, uno de estos departamentos ya inició con sus celebraciones por su aniversario, y este es el caso de Cochabamba, departamento que contará con un fin de semana largo, gracias a su feriado departamental.

La Llajta conmemora el 215 aniversario de la gesta libertaria de 1810 liderada por Esteban Arze. Una fecha que todos los años, es declarada como feriado departamental, este 2025, el 14 de septiembre cae en día domingo, razón por la cual, la suspensión de actividades públicas y privadas, recorren al día lunes 15.

El Decreto Supremo 5019, establece el traslado de los feriados nacionales y por efemérides departamentales al día lunes, cuando estos caen en domingo.

“Se considera feriado con suspensión de actividades públicas y privadas los días lunes posteriores a los feriados nacionales y feriados por efemérides departamentales que correspondan a día domingo”, señala el artículo 3 de dicho Decreto Supremo.

Mira la programación en Red Uno Play