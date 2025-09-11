¿Ya conoces cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial 2026? Aquí te lo contamos

Ya empezó la cuenta regresiva para el Mundial 2026, que en esta versión contará con un formato novedoso y una gran cantidad de equipos, el torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los países anfitriones ya tienen su plaza asegurada y otras selecciones de continentes como Asia, Oceanía y Sudamérica, también ya cuentan con sus representes asegurados en la Copa más importante del mundo.

Hasta la fecha, estas son las selecciones del mundo ya tienen confirmada su presencia, y muy pronto se conocerá a las restantes.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

Estados Unidos (anfitrión)

Canadá (anfitrión)

México (anfitrión)

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Argentina

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Marruecos

Túnez

Así es la distribución de plazas de clasificación para el Mundial 2026

AFC (Asia): 8 plazas directas + 1 repechaje.

CAF (África): 9 plazas directas + 1 repechaje

Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe): 6 plazas directas + 2 repechajes.

CONMEBOL (Sudamérica): 6 plazas directas + 1 repechaje.

OFC (Oceanía): 1 plaza directa + 1 repechaje

UEFA (Europa): 16 plazas directas

Fechas del Mundial FIFA 2026

Partido inaugural: 11 de junio de 2026 en el estadio Azteca (México).

Partido final: 19 de julio de 2026 en Nueva Jersey (Estados Unidos).

3 países organizadores: Estados Unidos, Canadá y México.

16 ciudades sede: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco y Seattle (Estados Unidos); Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (México); Toronto y Vancouver (Canadá).

48 selecciones

