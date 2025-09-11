TEMAS DE HOY:
Bolivia rumbo al mundial

¿Ya conoces cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial 2026? Aquí te lo contamos

El torneo mundial se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Silvia Sanchez

11/09/2025 10:49

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Mundo

Ya empezó la cuenta regresiva para el Mundial 2026, que en esta versión contará con un formato novedoso y una gran cantidad de equipos, el torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los países anfitriones ya tienen su plaza asegurada y otras selecciones de continentes como Asia, Oceanía y Sudamérica, también ya cuentan con sus representes asegurados en la Copa más importante del mundo.

Hasta la fecha, estas son las selecciones del mundo ya tienen confirmada su presencia, y muy pronto se conocerá a las restantes.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

  • Estados Unidos (anfitrión)
  • Canadá (anfitrión)
  • México (anfitrión)
  • Japón
  • Nueva Zelanda
  • Irán
  • Argentina
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Australia
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay
  • Marruecos
  • Túnez

 

Así es la distribución de plazas de clasificación para el Mundial 2026

AFC (Asia): 8 plazas directas + 1 repechaje.

CAF (África): 9 plazas directas + 1 repechaje

Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe): 6 plazas directas + 2 repechajes.

CONMEBOL (Sudamérica): 6 plazas directas + 1 repechaje.

OFC (Oceanía): 1 plaza directa + 1 repechaje

UEFA (Europa): 16 plazas directas

Fechas del Mundial FIFA 2026

Partido inaugural: 11 de junio de 2026 en el estadio Azteca (México).

Partido final: 19 de julio de 2026 en Nueva Jersey (Estados Unidos).

3 países organizadores: Estados Unidos, Canadá y México.

16 ciudades sede: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco y Seattle (Estados Unidos); Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (México); Toronto y Vancouver (Canadá).

48 selecciones

