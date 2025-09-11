¿Ya conoces cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial 2026? Aquí te lo contamos

El torneo mundial se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Ya empezó la cuenta regresiva para el Mundial 2026, que en esta versión contará con un formato novedoso y una gran cantidad de equipos, el torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Los países anfitriones ya tienen su plaza asegurada y otras selecciones de continentes como Asia, Oceanía y Sudamérica, también ya cuentan con sus representes asegurados en la Copa más importante del mundo.
Hasta la fecha, estas son las selecciones del mundo ya tienen confirmada su presencia, y muy pronto se conocerá a las restantes.
Selecciones clasificadas al Mundial 2026
Así es la distribución de plazas de clasificación para el Mundial 2026
AFC (Asia): 8 plazas directas + 1 repechaje.
CAF (África): 9 plazas directas + 1 repechaje
Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe): 6 plazas directas + 2 repechajes.
CONMEBOL (Sudamérica): 6 plazas directas + 1 repechaje.
OFC (Oceanía): 1 plaza directa + 1 repechaje
UEFA (Europa): 16 plazas directas
Fechas del Mundial FIFA 2026
Partido inaugural: 11 de junio de 2026 en el estadio Azteca (México).
Partido final: 19 de julio de 2026 en Nueva Jersey (Estados Unidos).
3 países organizadores: Estados Unidos, Canadá y México.
16 ciudades sede: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco y Seattle (Estados Unidos); Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (México); Toronto y Vancouver (Canadá).
48 selecciones
