Así estarán las temperaturas en Bolivia, según pronóstico del Senamhi

Todavía se siente el frío en varias regiones del país, las cuales amanecen con temperaturas bastante bajas, y a medida que avanzan las horas, el clima empieza a mejorar.

Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se explicó que el país atraviesa una temporada de transición de la época seca a húmeda.

“Todavía estamos registrando bajo cero. Eso implica que por lo menos hasta el fin de mes, cuando ya va a ser la primavera, vamos a tener ya un breve ascenso de temperaturas mínimas y máximas para esta región”, señalaron desde el Senamhi.

También recordaron que el occidente se registraron temperaturas bajo cero.

“La Paz, El Alto, Oruro, en Potosí, la zona más fría, Laguna Colorada, Sur Lípez, todo aquello, hemos registrando inclusive menos 15 bajo cero”, agrega el reporte.

Para este fin de semana se espera un cambio brusco de temperaturas en el Oriente del país.

“No se descarta que estemos elevando temperaturas en el Oriente, que van a alcanzar a los 40 grados o más entre los días de jueves, viernes, sábado, domingo, probablemente”, afirmaron.

