Dos trabajadores mueren electrocutados en La Paz durante instalación de poste

Dos jóvenes trabajadores perdieron la vida y un tercero resultó herido tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaban tareas de tendido de cables en la ciudad de La Paz.

El coronel Gunther Agudo, comandante departamental de la Policía, confirmó que el incidente ocurrió la noche del martes durante el plantado de un poste de electricidad.

“Se ha generado el fallecimiento de dos de ellas y una ha sido trasladada a un centro médico en lo que corresponde a la ciudad de La Paz”, declaró la autoridad policial.

Las víctimas fatales tendrían 23 y 28 años, mientras que el trabajador herido tiene 22 años y se encuentra recibiendo atención médica.

La Policía inició una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente, así como posibles responsabilidades por descuido o negligencia en las medidas de seguridad.

“Se asumen acciones dentro de lo que corresponde (...) quiénes serían también algunas personas que habrían generado esa situación, o por el descuido que habrían tenido esos empleados”, indicó Agudo.

Mira la programación en Red Uno Play