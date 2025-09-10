Determinan detención preventiva en San Pedro para Murillo por el caso ‘Gases Ecuador’

Después de varias jornadas en las cuales se suspendió la audiencia de medidas cautelares del exministro de Gobierno, finalmente este miércoles logró instalarse y se determinó la detención preventiva para Arturo Murillo, en la cárcel de San Pedro.

El exministro de Gobierno, actualmente cumple detención preventiva por el caso denominado “Gases Brasil.

“Las partes procesales del caso fundamentaron la solicitud de ampliación de riesgos procesales correspondientes, por lo que, durante la audiencia de hoy, el juez emitió la Resolución 97/2025, donde se detallan tales riesgos”, indicó el Procurador General del Estado, Ricardo Condori, a tiempo de dar a conocer la resolución de la justicia.

Este miércoles, se llevó adelante la audiencia por el caso “Gases Ecuador”, proceso en el cual ya cuenta con una sentencia de cinco años y cuatro meses de prisión.

Recordemos que, desde la fiscalía general del Estado, se informó que Murillo cuenta con 15 procesos establecidos en su contra, 10 de ellos en etapa de juicio, dos en fase preparatoria y tres en investigación preliminar.

Mira la programación en Red Uno Play