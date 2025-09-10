Instalan maceteros gigantes con forma de hormiga para embellecer Cochabamba

Funcionarios de la Alcaldía de Cochabamba instalaron diez maceteros gigantes con forma de hormiga en la plaza Julio León Prado, como parte de las actividades por el mes de la Llajta y la primavera.

El alcalde Manfred Reyes Villa explicó que cada estructura está diseñada para llevar flores en distintas partes. “Estas hormigas van a estar llenas de flores, tanto en la parte delantera como en sus mochilas y la cabeza. Lo que queremos es que Cochabamba sea una ciudad jardín”, señaló.

El gerente de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra) informó que cada hormiga alberga más de 1.800 flores y que la intervención forma parte de un programa de forestación con especies florales, frutales, arbustivas y forestales.

La plazuela ya contaba con esculturas de pavos reales de gran tamaño, que se convirtieron en una atracción para los visitantes.

Las autoridades recordaron que el espacio estuvo abandonado durante varios años, pero recientemente ha sido objeto de trabajos de recuperación y embellecimiento.

Foto Gamc

Foto Gamc

Foto Gamc

