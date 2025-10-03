Conoce la lista de convocados de Bolivia para los amistosos de octubre

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) reveló la lista oficial de jugadores convocados a la Selección para enfrentar los partidos amistosos ante Jordania y Rusia, encuentros programados dentro de la fecha FIFA de octubre.

El director técnico Óscar Villegas, recientemente ratificado en el cargo, ha seleccionado a 25 futbolistas que se prepararán para estos compromisos que forman parte del proceso rumbo al repechaje clasificatorio al Mundial 2026, previsto para marzo del próximo año.

Uno de los aspectos más destacados de esta convocatoria es la juventud del plantel, con 13 jugadores menores de 23 y cinco futbolistas que no superan los 20.

Además, la lista cuenta con un 60% de jugadores que militan en el exterior, lo que refleja un esfuerzo por integrar a los legionarios que vienen mostrando un buen nivel en distintas ligas internacionales.

Entre las novedades más llamativas, destaca la primera convocatoria de Marcelo Timorán, lateral izquierdo de 19 años nacido en Oruro, quien actualmente defiende los colores del Córdoba CF, en la segunda división de España.

Mira la programación en Red Uno Play