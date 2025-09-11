No encuentran a sus fallecidos: Revisaron 76 ataúdes en La Paz y dos muertos siguen ‘extraviados’

Después de que se hiciera pública la denuncia sobre la confusión de nichos en el Cementerio General de La Paz, y dos familiares reportaran que sus fallecidos no estaban en el ataúd correspondiente, 76 nichos ya fueron abiertos y no lograron encontrar a las personas que se buscaban.

“Ya se han abierto 76 sepulturas y al momento no hemos encontrado ninguno de los dos restos de estos dos fallecidos, de estos dos desaparecidos. Estamos haciendo una nueva notificación para ir con el otro fallecido”, informó la directora de la Entidad Descentralizada de Cementerios La Paz, Patricia Endara.

Endara explicó que se procedió a la revisión de los ataúdes del pabellón 201 y que los familiares de ambos fallecidos, considerados ‘extraviados’, no lograron ser encontrados

“Hemos abierto 76 sepulturas donde probablemente podría haber estado el primer fallecido. Y obviamente en estas mismas 76, la otra familia que tiene también perdido a ese resto, está presente porque podría estar en alguno de ellos y no volver a abrir”, agregó la funcionaria.

Ahora se buscan nuevos mecanismos para poder encontrar los restos de las personas que no fueron halladas en los nichos y ataúdes que les correspondía, por lo que programaron reuniones con las familias de los fallecidos.

Por otra parte, desde la funeraria que atendió estos casos, también se haría una reunión con los trabajadores para conocer si alguno de ellos recuerda si ocurrió algún incidente durante los entierros.

“La dueña de la funeraria va a reunirse hoy en la tarde con su personal que tenía trabajando para ver si es que alguien puede acordarse o qué es lo que ha sucedido”, manifestó.

Endara recordó que durante la pandemia de Covid-19, entre 2020 y 2024 se enterraron a un total de 1.600 difuntos.

