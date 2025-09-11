Conoce como activar el modo “antirrobo” en WhatsApp para evitar estafas virtuales

Ante la ola de estafas virtuales que se desatan en varios países por parte de ciberdelincuentes, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, anunció la incorporación de varias funciones para intentar frenar los engaños que circulan a toda hora en su plataforma.

Una de las funciones que busca frenar las estafas es la nueva herramienta “Vista de seguridad para grupos”.

Con esta función, en caso de que un contacto desconocido te agrega a un grupo, la aplicación te muestra un mensaje de alerta, con el cual podrás abandonar el grupo sin revisar la conversación.

Ahora ya no hace falta abrir el chat para salir y, además, las notificaciones quedan silenciadas hasta que decidas si optas por quedarte o abandonar el grupo.

Otra de las novedades, es la “Alertas de chats individuales”. El cual se activa cuando alguien que no está entre tus contactos te escribe un mensaje, esta función te brinda más contexto sobre quien es la persona, para que así puedas decidir responder o bloquearla.

También puedes configurar tu aplicación para esconder tu número y evitar estafas, estos son los pasos para activarlo:

Ingresas a WhatsApp, configuración y privacidad.

Selecciona el Número de teléfono.

Eliges la opción “Nadie” para ocultarlo a todos, o “Mis contactos” para que solo lo vean quienes tengas agendados.

Opcional: Puedes configurar también, quién puede enviarte mensajes privados desde grupos y utilizar un alias en lugar de tu nombre real para mayor seguridad.

Expertos recomiendan a los usuarios estar atentos a cualquier mensaje peligroso, y no responder de inmediato a mensajes sospechosos, y en caso de que le soliciten dinero, verificar la identidad de las personas.

Mira la programación en Red Uno Play