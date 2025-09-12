Cuando ya pasaron más de seis meses de la desaparición de Lian Gael Flores, en Argentina, la familia del pequeño denuncia retrasos en la investigación, además, se conoció que una de las fiscales asignadas al caso renunció recientemente.

“Queremos saber qué se está haciendo”, es el reclamo de Elías Flores, el padre del pequeño Lian, quien solicitó mayor celeridad en el proceso de investigación para poder encontrar a su hijo.

El 22 de febrero de este 2025, fue la última vez en que Lian fue visto por su familia, desapareció en la zona de Ballesteros Sud, Córdoba, Argentina. Desde entonces se realizaron rastrillajes e investigaciones, pero no se logró hallar rastros del menor.

“Queremos saber qué se está haciendo en la búsqueda de Lian, pero nada está sucediendo. Por eso quiero que sea nuestro abogado ahora sea Rodrigo Tripolone”, declaró el padre de Lian a TN de Argentina.

Entonces una de las fiscales que estaba dentro del caso, decidió renunciar y alejarse del proceso de investigación.

“Hay mucha desesperación en esa familia porque no hay rastros específicos del niño. Si Tripolone se suma, podemos trabajar en conjunto, pero si no coincidimos en la estrategia, nos podríamos apartar”, señaló Darío Baggini, uno de los abogados que representa a la familia de Lian.

Han pasado más de seis meses

Lian Gael, fue visto por última vez la tarde del 22 de febrero, alrededor de las 15.30. Ese sábado hacía calor y, mientras sus papás dormían una siesta, el pequeño jugaba en el predio del cortadero de ladrillos donde vivían y cuando despertaron, ya no estaba.

Después de darse a conocer la denuncia de desaparición, se iniciaron tareas de rastrillaje y búsqueda del menor, hicieron entrevistas a los vecinos, una comunidad también habitada por bolivianos.

Durante los rastrillajes se utilizaron drones, caballos, perros rastreadores, y se redobló el número de funcionarios policiales, pero, no se logró hallar un solo rastro del niño desaparecido.

Dos hipótesis de la desaparición de Lian

Una de las hipótesis habla de una posible sustracción, es decir, que el niño pudo haber sido raptado por alguien de la zona.

La segunda hipótesis, se refiere a un posible hecho de trata de personas, y se dispuso que intervenga PROTEX, la procuraduría especializada en casos de trata.

El último operativo de búsqueda de Lian fue a fines de agosto en el cortadero de ladrillos donde vivía la familia. Fue sorpresivo y contó con más de 30 efectivos, perros rastreadores, policías de DUAR y gendarmes que recorrieron el predio durante horas, pero el resultado volvió a ser negativo.

Una investigación sin resultados

La investigación tuvo varios movimientos, entre ellos se sospechó de la presencia de una camioneta el día que el niño desapareció, sin embargo, los ocupantes del vehículo pese a que dieron algunas versiones contradictorias, no fueron implicados.

También se sugirió hacer la prueba del detector de mentiras a los vecinos, posteriormente se buscó conocer si hubo cambios en la cartografía del lugar después de la desaparición de Lian.

También se solicitó el registro de llamadas de la zona del día de la desaparición, además se revisaron las inscripciones de menores por parte de sus padres, considerando que alguna familia pudo haber querido registrarlo como hijo, sin embargo, las fotografías no coincidieron con el niño.

Lian Gael Flores Soraide mide aproximadamente 90 centímetros, tiene tez trigueña, cabello corto y oscuro y ojos marrones. Al día de su desaparición, tenía apenas 3 años. El Ministerio de Seguridad de Córdoba ofrece 20 millones de pesos de recompensa para quienes aporten datos certeros para hallarlo.

