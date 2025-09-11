Se hacía pasar por mujer en redes sociales y captaba a sus víctimas, para abusar y extorsionar

En las últimas horas, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, aprehendió a un hombre de aproximadamente 37 años de edad, el cual está acusado de pornografía y extorsión.

“Una persona de sexo masculino, de aproximadamente 37 años de edad, el cual se dedicaba a captar personas de sexo femenino, ofreciéndoles trabajos sexuales bajo remuneraciones”, informó el director de la Felcc, coronel Gabriel Neme.

Según el proceso de investigación, se tiene al menos 10 víctimas, mujeres que recibían ofertas de trabajo mediante redes sociales, y en el momento del encuentro con el agresor, este las abusaba, filmaba y extorsionaba.

“Procedía a abusar sexualmente de estas personas y a realizar filmaciones con las cuales procedía a extorsionarlas, se ha llevado adelante un trabajo de seguimiento y de inteligencia, lo que nos ha permitido identificar plenamente a esta persona”, agregó el jefe policial.

El caso se encuentra en proceso de investigación y no se descarta que exista más víctimas.

