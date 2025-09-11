“Cinco hijos han quedado en la orfandad”: Muere Analy Zurita tras brutal ataque de su pareja en Punata

Analy Zurita, de 32 años, falleció la madrugada de este jueves 11 de septiembre, después de permanecer casi dos meses en terapia intensiva. La mujer había sido brutalmente atacada por su pareja en el municipio de Punata, en el departamento de Cochabamba.

Con su deceso, se convierte en la novena víctima de feminicidio registrada este año en el departamento.

El hecho ocurrió el 16 de julio, cuando Analy fue agredida por su pareja, Eloy J.H., de 57 años. Según los antecedentes del caso, ambos sostuvieron una discusión y el hombre la golpeó con el palo de una picota en la cabeza. Luego, la hirió con un cuchillo en el abdomen, brazos y pecho.

Los cinco hijos de la pareja, de 17, 13, 8, 6 y 2 años, encontraron a su madre inconsciente en una carretilla, al fondo de su vivienda, cerca de una obra en construcción. Creen que el agresor intentaba enterrarla.

Inicialmente, Analy fue trasladada al hospital de Punata y luego derivada al hospital Viedma, donde permaneció internada en terapia intensiva debido a la gravedad de sus heridas. Pese a los esfuerzos médicos, falleció en la madrugada del jueves.

La víctima se dedicaba a la venta callejera de alimentos, como huevos pasados con papa y fideo, para sostener a sus hijos.

En un inicio, el caso fue tipificado como feminicidio en grado de tentativa. Sin embargo, con el fallecimiento de Analy, la abogada Dayana Sevilla, del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, informó que se solicitará la recalificación del delito a feminicidio consumado.

“Cinco hijos han quedado en la orfandad. La familia no tiene recursos y ahora debe hacerse cargo de los niños. Todo esto por los celos, el egoísmo y la violencia de este hombre", lamentó Sevilla.

La Fundación Voces Libres también confirmó que cubrirá los gastos del velorio y entierro de Analy en Punata.

Mira la programación en Red Uno Play