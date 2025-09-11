“Empezó a resbalar”: Una volqueta sufrió grave accidente en calle empinada de La Paz

El hecho ocurrió en la calle Puerto Rico de la zona de Miraflores, una volqueta que circulaba por una calle empinada, terminó volcando tras intentar no chocar con otro vehículo que permanecía estacionado en el lugar durante bastante tiempo.

Según el reporte preliminar, la volqueta intentaba retroceder y al realizar una maniobra, el vehículo no respondió y terminó golpeando a otro motorizado y volcando de costado.

“Yo le estaba ayudando e indicando, y la volqueta a empezado a resbalar, empezó a inestabilizarse”, contó el ayudante del conductor.

Afortunadamente no se registraron daños personales y solo se cuenta con daños materiales de consideración.

La Policía inició con el proceso de investigación para determinar si existen responsabilidades.

