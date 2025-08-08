Modelo denuncia a futbolista: "Me ató a una escalera y me pegó con guantes de boxeo"

La modelo brasileña Jannah Nebbeling, de 29 años, ha generado conmoción al denunciar públicamente al futbolista paraguayo Jorge Báez, de 34, por una serie de graves delitos que incluyen violencia de género, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual. En un relato estremecedor, la joven aseguró haber vivido una "prisión privada" durante un año y medio.

Jannah, que compartió una relación de tres años con el deportista, utilizó sus redes sociales para mostrar moretones y lastimaduras que, según su testimonio, son el resultado de las golpizas. En una de las publicaciones, se observa una imagen suya atada a una escalera con la leyenda: "Esta soy yo, Jannah Nebbeling, atada a una escalera, torturada y completamente aislada del mundo".

Un calvario de violencia y manipulación

Según la modelo, el futbolista, que ha jugado en clubes como Olimpia y Capiatá, la manipulaba, agredía y mantenía aislada de sus amigos y familiares. Para evitar dejarle marcas visibles en el rostro, Báez supuestamente la golpeaba con guantes de boxeo. La situación llegó a un punto insostenible con las agresiones físicas y sexuales. "Me ató a una escalera con sogas, me pegó con guantes de boxeo y me mordió la mano", reveló.

Jannah Nebbeling tuvo una relación de tres años con el futbolista Jorge Báez. (Foto: Instagram/@_fadabless)

Nebbeling relató que vivió bajo constante monitoreo, y que el futbolista no le permitía hablar con nadie que él no aprobara. A pesar de sus intentos por denunciarlo en Paraguay, se encontró con una realidad desalentadora. Un médico, a quien le confió su calvario, le aconsejó no hacerlo, advirtiéndole que el futbolista podría usar su dinero e influencia para evitar cargos o incluso revertir la situación en su contra.

Clamor de ayuda

Finalmente, la modelo regresó a Brasil, donde pudo formalizar la denuncia y hacer pública su situación. Como evidencia, presentó fotos, informes médicos y audios. "Quiero justicia. Por mí, por cada mujer silenciada y por aquellas que ya no están vivas para hablar", sentenció.

Hasta el momento, el futbolista Jorge Báez no se ha pronunciado sobre las acusaciones, que han reavivado el debate sobre la violencia de género y la dificultad que enfrentan las víctimas para encontrar apoyo y justicia. Nebbeling hizo un llamado a todas las mujeres que atraviesan una situación similar: "Nunca se callen. La nuestra voz vale más que la fuerza de ellos".

Mira el video de su denuncia:

