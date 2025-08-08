"Los dolores son cada vez más fuertes", el testimonio de la mujer quemada por su pareja

Una mujer de 33 años, víctima de un brutal intento de feminicidio en el que su pareja la quemó, está pidiendo ayuda a la población para poder costear sus tratamientos médicos. La mujer, que se encuentra internada en una clínica privada con el 40% de su cuerpo quemado, enfrenta una deuda de 25 mil bolivianos y necesita someterse a una segunda cirugía.

La víctima describió la desesperante situación que vive: "Pedirles su colaboración. Ya que vuelvo a estar en cirugía. Es la segunda cirugía ya que los dolores son cada día más fuertes. Y mi familia ya no cuenta con recursos económicos". Agregó que adeudan miles de bolivianos a la clínica y que a diario les recetan medicamentos que no pueden comprar.

El agresor ya está en la cárcel, pero la ayuda no llega

El agresor de la mujer fue enviado a la cárcel de Palmasola con detención preventiva, pero ningún familiar de este se ha acercado para brindar ayuda económica. "No se ha apersonado ningún familiar del agresor para poder ayudarnos económicamente", lamentó un familiar de la víctima, quien también detalló los crecientes gastos. "Ya debemos más de 31 mil, porque la cirugía que vamos a hacer ahora cuesta 6.500 y más los 11 mil, ya va sumando".

La situación se ha complicado en las últimas horas, ya que la mujer contrajo fiebre y dolores corporales por no poder comprar los medicamentos necesarios, lo que ha empeorado su estado de salud. "Vamos a seguir en la clínica porque no podemos sacarla, es grave su situación, se ha empeorado ahora", añadió el familiar. La víctima tiene 30 días de impedimento.

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse al número 78-66-16-59 para ofrecer ayuda económica o con medicamentos.

