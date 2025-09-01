Un funcionario policial con el grado de Sargento es investigado en Tarija por el presunto delito de tentativa de feminicidio, luego de que su pareja, también miembro de la Policía, resultara gravemente herida tras una discusión en el domicilio que compartían.

El hecho ocurrió en la ciudad de Tarija. De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, la pareja habría discutido por motivos de celos. Durante el altercado, la mujer terminó con una herida en el cuello, causada por un corte con el espejo de un ropero ubicado en la habitación.

“La funcionaria policial, por un accidente fortuito, se habría golpeado con el espejo, lo que le produjo una herida en la región del cuello, cerca de la carótida izquierda”, informó el director de la Felcv, coronel Luis Fernando Céspedes.

La mujer, quien tiene el grado de Sargento Mayor, fue trasladada por el mismo acusado a una clínica privada, donde recibió atención de emergencia y fue sometida a una operación. Actualmente, se encuentra estable y en recuperación.

Mientras se desarrolla la investigación, el efectivo policial permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en calidad de aprehendido, a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

