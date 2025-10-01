TEMAS DE HOY:
VIDEO: “¡Escapé como pude!”: Mujer es quemada por su expareja al terminar su relación

Una joven contó el estremecedor relato de como escapó de su expareja, cuando este se disponía a quitarle la vida.

Ligia Portillo

01/10/2025 10:25

VIDEO: “¡Escapé como pude!”: Mujer es quemada por su expareja al terminar su relación. Foto: RR.SS.
Venezuela

Roxana Parra, una joven de 25 años, fue rociada con gasolina y prendida en fuego por su expareja, un hombre de 50 años, tras comunicarle su decisión de terminar la relación. El hecho ocurrió el pasado domingo en la localidad de El Tamarindo, Aroa, estado Yaracuy (Venezuela).

Según los reportes, el agresor, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, había amenazado previamente a Roxana con un cuchillo. La violencia alcanzó su punto más extremo cuando, en un arrebato de ira, decidió rociarla con combustible y prenderla en llamas.

VIDEO: “¡Escapé como pude!”: Mujer es quemada por su expareja al terminar su relación. Foto: RR.SS.

Roxana, en medio del horror, logró escapar con vida gracias al auxilio de un mototaxista que la trasladó primero al hospital de Aroa. Posteriormente, por la gravedad de sus heridas, fue referida al Hospital de San Felipe y finalmente al Hospital Universitario “Dr. Antonio María Pineda” en Barquisimeto, donde permanece internada con quemaduras en más del 40 % de su cuerpo.

El agresor fue detenido horas después por las autoridades. En medio del dolor y las heridas, Roxana Parra logró narrar los minutos de terror que vivió. “Yo me empecé a quemar, olía fuerte el combustible (…) Salí como pude, gritando y pidiendo auxilio. Me eché tierra y me revolqué en el suelo. Él salió y me dijo: ‘¡Ahora te vas a morir!’. Luego de eso me golpea y logro zafarme. Solo corrí pidiendo auxilio a la carretera. Un señor paró y me llevó al hospital”.

La víctima se encuentra recibiendo atención médica, mientras su agresor es buscado por la policía.

 

