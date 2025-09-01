Bolivia logró un histórico pase a las semifinales del Mundial de Desayunos, el torneo digital impulsado por el streamer español Ibai Llanos que se ha vuelto viral en redes sociales en los últimos días.

En la ronda de cuartos de final, el país compitió con su propuesta de salteñas acompañadas de api con pastel frente al desayuno argentino. La votación se realizó a través de X (antes Twitter), donde Bolivia obtuvo 1.816.000 votos, frente a los 1.404.000 alcanzados por Argentina.

“La victoria es clara y avanza a semifinales”, comentó Ibai Llanos este lunes tras compartir los resultados.

En los cuartos de final participaron los desayunos de España, Chile, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia. Cada enfrentamiento fue decidido por votación popular en la red social del streamer.

Los cruces de semifinales quedaron definidos de la siguiente manera:

Perú vs. Chile:

Pan con chicharrón y tamales peruanos frente a marraqueta con huevos, jamón y palta de Chile.

Bolivia vs. Venezuela:

Salteñas y api con pastel bolivianos frente a maltín, empanada de carne mechada y arepa reina pepiada de Venezuela.

La nueva votación estará disponible esta semana y, según anunció Ibai Llanos, el resultado se conocerá el miércoles 3 de septiembre.

“Según lo que probaste, según lo que sabes, según tu criterio, ¿qué desayuno debe avanzar a finales?”, preguntó el streamer, incentivando la participación del público.

La propuesta boliviana ha generado apoyo masivo en redes, donde usuarios resaltan no solo el sabor, sino también la tradición y diversidad de su gastronomía matinal.

