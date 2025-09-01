¡Escucharon un fuerte ruido! Camión chocó con una casa y una familia se salvó de milagro

El terrible hecho se registró en la zona de Romero Pampa de la ciudad de El Alto, cámaras de seguridad lograron captar el momento en que un camión impactó contra una vivienda de dos pisos, provocando graves daños estructurales.

Vecinos contaron como es que escucharon un fuerte ruido y afirmaron que el conductor se encontraba en estado de ebriedad.

“Una señora me ha golpeado la puerta, que tu gas no esté prendido, si está prendido, apágalo, apágalo, te va a quemar”, señaló una vecina.

En la vivienda funcionaba una tienda de barrio, y minutos antes una niña pequeña y un adulto se encontraban en el lugar, ambos se salvaron de milagro, pues poco después el camión terminó estrellado contra la vivienda.

“Nosotros entramos a almorzar y se ha entrado el camión, entonces el susto no hemos podido reaccionar”, señaló un miembro de la familia.

Según el reporte, el vehículo había colisionado con otro motorizado y había huido de la escena, por lo que terminó acelerando y chocando contra la vivienda.

El conductor de 50 años, no portaba su licencia de conducir y se encontraba en estado de ebriedad según el reporte de la Policía, y el dueño del vehículo, solicitó que el conductor, se haga responsable de los gastos de reparación de la vivienda y del motorizado.

“El propietario se ha hecho presente a oficinas de tránsito, el mismo que no quiere asumir ninguna responsabilidad y quiere más bien que el conductor sea el responsable, no solamente de cubrir los daños del inmueble, sino también de cubrir los daños que ha causado al vehículo automotor”, reporta el informe policial

El conductor fue aprehendido por el delito de conducción peligrosa, y en su audiencia de medidas cautelares, fue beneficiado con detención domiciliaria con autorización de salidas laborales.

