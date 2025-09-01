Hija de Añez dice que la salud de su madre mejorará “cuando salga en libertad”

Después de que la defensa de Jeanine Añez presentara un recurso de revisión extraordinaria a la sentencia que pesa en su contra por el caso “Golpe II”, relacionado con los conflictos de 2019, la familia de la exmandataria aguarda conocer si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admite o no el recurso.

Carolina Ribera, la hija de Jeanine Añez, explicó que se subsanan todas las observaciones ante el TSJ.

“Se están subsanando y creemos que en los próximos días ya el Tribunal Supremo de Justicia va a anular esta sentencia ilegal de mi madre y va a poder salir en libertad. Son observaciones de forma que se han presentado y se espera que, por lo menos en esta o hasta la siguiente semana, se pueda tomar una determinación, son observaciones pequeñas y que ellos tienen que ver y anular esta sentencia”, afirmó Ribera.

Indicó que todavía existe preocupación por la salud de su madre y que, tras su salida de la cárcel, buscarán atenderla.

“Nosotros siempre fuimos conscientes que lo que la enfermaba a mi madre y a todos los presos políticos era la situación de indefensión, la incertidumbre, la angustia, el estrés, la presión y estar encerrada en esa situación tan difícil. Sé que mi madre, tras que recupera su libertad, también va a recuperar su salud”, agregó Ribera.

De darse luz verde al recurso presentado, se procedería al sorteo del magistrado que se encargará de la revisión a fondo del recurso, según se explicó.

