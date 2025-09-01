'¿Qué más puedo pedir?': Así fue la noche de Belinda en el escenario con Shakira

Durante el paso de Shakira por México con su gira de conciertos, la cantante Belinda, fue la gran invitada especial para poder formar de su impresionante show musical, y juntas interpretaron el tema Día de Enero, un momento en el que el público disfrutó y se emocionó ante los abrazos y la fuerza escénica de ambas artistas.

Previo a la presentación, ambas artistas compartieron los momentos previos de coordinación para el concierto, además utilizaron un atuendo plateado, lo que permitió revelar, que la colaboración ya había sido planificada con anterioridad.

Shakira obsequió a Belinda un enorme ramo de rosas como agradecimiento por su participación, gesto que la mexicana correspondió con otro ramo, algunos presentes y una tarjeta cuyo contenido prefirió mantener en privado.

“‘Shak’, gracias por regalarme una de las noches más especiales compartiendo juntas en el escenario y tu arte… Conectar a través de la profundidad de la música es algo inexplicable, espero que sigamos compartiendo más momentos así… ¡Además una de mis canciones favoritas! ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Solo agradecimiento”, escribió Belinda en redes sociales.

La presentación de Belinda conmovió a muchos, sobre todo por la forma en que Shakira le dio la bienvenida.

“Esta canción, que me la han pedido mucho, tengo el placer de cantarla con alguien que es un verdadero ejemplo de perseverancia, de talento, de belleza... Con ustedes, ¡Belinda!”, dijo emocionada, para luego agregar con una sonrisa: “Qué mujer... qué lujo”, decía la colombiana.

Mira la programación en Red Uno Play