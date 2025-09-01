Cochabamba inicia actos por su efeméride departamental en la plaza 14 de Septiembre

Este 14 de septiembre, Cochabamba conmemora 215 años de su efeméride departamental, y a la cabeza de la gobernación, ya se iniciaron con los actos de celebración.

Este lunes, con la presencia de autoridades departamentales y municipales, se realizó la iza de los símbolos patrios y la entonación del Himno a Cochabamba en la Plaza 14 de Septiembre.

“El próximo 14 de septiembre vamos a festejar y celebrar 215 años de la gesta libertaria, para ello hemos empezado con este acto cívico, rindiendo honor, homenaje a nuestros símbolos patrios”, manifestó el gobernador Humberto Sánchez.

La primera autoridad del departamento, llamó a la unidad y hermandad de los cochabambinos y pidió que se preparen para celebrar este nuevo aniversario, con fervor cívico, que nazca desde lo profundo de los corazones, siendo que las principales actividades se realizarán los días 12,13 y 14 de septiembre.

Mira la programación en Red Uno Play