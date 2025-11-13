¿Por qué es feriado este viernes 14 de noviembre en La Paz y Cochabamba?

El Ministerio de Trabajo confirmó que este viernes 14 de noviembre de 2025 será feriado departamental en Cochabamba y La Paz, con suspensión de actividades públicas y privadas.

¿Qué se conmemora en cada departamento?

En Cochabamba, el feriado recuerda la Batalla de Aroma, acontecimiento clave en la lucha independentista.



En La Paz, la jornada rinde homenaje al descuartizamiento de Túpac Katari, líder indígena y símbolo de la resistencia anticolonial.

Ambos hechos fueron declarados como fechas históricas trascendentales en el marco de la conmemoración del Bicentenario, por lo que el Decreto 5328 habilita feriados departamentales exclusivos para la gestión 2025.

Norma de cumplimiento obligatorio

La disposición fue ratificada por las Jefaturas Departamentales de Trabajo de ambos departamentos, y es de cumplimiento obligatorio, conforme al parágrafo I del artículo 48 de la Constitución Política del Estado, que garantiza el respeto a los derechos laborales y el descanso en días feriados reconocidos por ley.

“El objetivo es resaltar hechos históricos memorables y conmemorar los momentos más importantes del proceso emancipador nacional”, señala el Ministerio.

Mira la programación en Red Uno Play