¡Por una pañoleta! Un can y un diablo protagonizaron una tierna y divertida escena en Oruro

Video: Todo ocurrió minutos antes de la declaratoria de Basílica Menor al Santuario del Socavón.

Silvia Sanchez

01/09/2025 12:31

Se trata de una emotiva y divertida imagen que se hizo viral en redes sociales en los últimos días, donde se ve a un tierno perrito, jugando con un bailarín de diablada.

La imagen fue registrada en la ciudad de Oruro, y el video muestra al animalito tratando de arrebatar la pañoleta roja del diablo, luego terminan correteando por varios metros.

Según la publicación de redes sociales, todo ocurrió minutos antes del nombramiento de Basílica Menor al Santuario del Socavón, acto que se desarrolló el pasado sábado 30 de agosto, en horas de la noche.

Fue así que Oruro, ya celebró el histórico nombramiento del Santuario de la Virgen del Socavón como Basílica Menor, designación otorgada por disposición del Vaticano, oficializada mediante la lectura del Decreto papal y en presencia del Nuncio Apostólico, Monseñor Fermín Soza, quien representó al Santo Padre en esta ceremonia.

