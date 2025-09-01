TEMAS DE HOY:
Habrá fin de semana largo en septiembre ¿Cuándo será y por qué?

El mes de la primavera trae consigo importantes celebraciones, y algunas regiones ya iniciaron con sus festejos.

Red Uno de Bolivia

01/09/2025 11:53

Imagen captura RR.SS.
Bolivia

Inició septiembre con mucho colorido, un mes en el que se tendrán importantes celebraciones, no solamente a nivel nacional, sino también departamental.

En septiembre, se celebra a la primavera, al estudiante y a los médicos entre otros, pero también dos departamentos conmemoran su aniversario, tal es el caso de Cochabamba y Santa Cruz.

En el caso de Cochabamba, se conmemora el 215 aniversario de la gesta libertaria de 1810 liderada por Esteban Arze. Una fecha que todos los años, es declarada como feriado departamental, este 2025, el 14 de septiembre cae en día domingo, razón por la cual, la suspensión de actividades públicas y privadas, recorren al día lunes 15.

 

El Decreto Supremo 5019, establece el traslado de los feriados nacionales y por efemérides departamentales al día lunes, cuando estos caen en domingo.

“Se considera feriado con suspensión de actividades públicas y privadas los días lunes posteriores a los feriados nacionales y feriados por efemérides departamentales que correspondan a día domingo”, señala el artículo 3 de dicho Decreto Supremo.

 

Por otra parte, el departamento de Santa Cruz, conmemora su aniversario el próximo miércoles 24 de septiembre, fecha en la cual también se espera la determinación de feriado departamental.

 

