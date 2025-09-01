Habrá fin de semana largo en septiembre ¿Cuándo será y por qué?

El mes de la primavera trae consigo importantes celebraciones, y algunas regiones ya iniciaron con sus festejos.
01/09/2025 11:53
Inició septiembre con mucho colorido, un mes en el que se tendrán importantes celebraciones, no solamente a nivel nacional, sino también departamental.
En septiembre, se celebra a la primavera, al estudiante y a los médicos entre otros, pero también dos departamentos conmemoran su aniversario, tal es el caso de Cochabamba y Santa Cruz.
El Decreto Supremo 5019, establece el traslado de los feriados nacionales y por efemérides departamentales al día lunes, cuando estos caen en domingo.
“Se considera feriado con suspensión de actividades públicas y privadas los días lunes posteriores a los feriados nacionales y feriados por efemérides departamentales que correspondan a día domingo”, señala el artículo 3 de dicho Decreto Supremo.
Por otra parte, el departamento de Santa Cruz, conmemora su aniversario el próximo miércoles 24 de septiembre, fecha en la cual también se espera la determinación de feriado departamental.
