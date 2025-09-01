TEMAS DE HOY:
Policial

Interceptan paquetes de marihuana que eran enviados como encomienda en Cochabamba

Funcionarios de la Felcn identificaron la sustancia controlada durante un operativo en Locotal.

Silvia Sanchez

01/09/2025 14:03

Cochabamba, Bolivia

Funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), lograron interceptar un cargamento de marihuana que intentaban trasladar como encomienda dentro de una maleta.

El operativo se desarrolló en el Puesto de Control de Locotal en Cochabamba, la sustancia estaba en el interior de una maleta y era llevada por un vehículo de transporte público con destino a la ciudad de Santa Cruz.

El personal policial hizo una revisión del buzón de encomiendas, y tras la revisión de una maleta negra, descubrieron cuatro paquetes camuflados entre sábanas.

Dentro de los paquetes había una sustancia verduzca, que, a la prueba de campo, dio positivo para marihuana.

El caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público.

