¡Histórico! Jair Bolsonaro es condenado por intentar un golpe de Estado contra Lula

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado este jueves por liderar un intento de golpe de Estado, según decidió en forma mayoritaria el Supremo Tribunal Federal (STF).

El STF obtuvo la mayoría para condenar a Bolsonaro por ser parte de una organización criminal, y el voto decisivo fue de la única mujer presente en el Tribunal, Carmen Lucia.

La jueza Carmen Lucia votó a favor de condenar a Bolsonaro, coincidiendo con los jueces Alexandre de Moraes y Flavio Dino, en el juicio por un supuesto intento de golpe de Estado. El juez Luiz Fux fue el único en disentir, votando a favor de la absolución del expresidente.

El exmandatario de 70 años que actualmente se encuentra con arresto domiciliario, tiene en su contra la histórica sentencia

“Doy por comprobado que Jair Bolsonaro cometió los crímenes en la condición de líder de organización criminal”, dijo la jueza Carmen Lucía, durante su exposición.

Bolsonaro, que se declaró inocente durante el proceso y puede apelar ante el pleno de la corte, podría enfrentar hasta 40 años de cárcel, según indicó la Fiscalía.

