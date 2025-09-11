TEMAS DE HOY:
Comunidad

Serenata a Cochabamba 2025: confirman la llegada de un grupo internacional , ¿quiénes son?

El grupo internacional formará parte de la extensa cartelera de festejo por el aniversario de la Llajta.

Silvia Sanchez

11/09/2025 17:10

Imagen captura RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Representantes del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, revelaron este jueves la identidad del grupo internacional sorpresa que se presentará en la serenata por el aniversario de Cochabamba.

El grupo paraguayo “Los Verduleros”, será la sensación de la noche, la agrupación estará acompañada por otros artistas reconocidos a nivel nacional: Bonanza, Lita Pezo (Perú), Euphoria, Amaru, PK2, Paola Villarroel, María José Iriarte, Ferán y Kábala, entre otros.

Reiteraron que la ‘Serenata’ de este año tendrá un carácter solidario, ya que se buscará recaudar fondos de apoyo a los bomberos voluntarios.

El secretario de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura, Enrique Mendieta, destacó la participación de los artistas gracias al apoyo de empresas privadas, aclarando que no se realiza la inversión de recursos del municipio.

La Serenata a Cochabamba se desarrollará este sábado 13 de septiembre en el recinto ferial FEXCO-ARENA, de la Laguna Alalay.

 

