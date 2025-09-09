TEMAS DE HOY:
¿Cuándo es la Serenata a Cochabamba y qué grupos musicales se presentarán?

El evento, que fue suspendido en 2024 debido a los incendios forestales, volverá este año con un enfoque solidario.

Silvia Sanchez

09/09/2025 17:22

Imagen referencial. Captura RR.SS. - Piromanía
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Cochabamba celebrará este sábado 13 de septiembre la tradicional Serenata a Cochabamba, en conmemoración a los 215 años de la gesta libertaria, según confirmó la Alcaldía este martes.

El evento, que fue suspendido en 2024 debido a los incendios forestales, volverá este año con un enfoque solidario. Durante la jornada, se habilitarán latas para recibir aportes voluntarios destinados a apoyar a los bomberos voluntarios que combaten incendios en el departamento y otras regiones del país.

“Tendremos la serenata de Cochabamba, pero hagamos un aporte voluntario todos los cochabambinos, porque la serenata es de ingreso gratuito”, señaló el alcalde Manfred Reyes Villa, convocando a instituciones y ciudadanía a sumarse a la causa.

 

Artistas confirmados para la Serenata a Cochabamba 2025

La serenata se llevará a cabo en el recinto ferial FEXCO-ARENA, y contará con la participación de artistas nacionales e internacionales. El secretario de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura, Enrique Mendieta, anunció los primeros nombres:

  • Bonanza

  • Amaru

  • Paola Villarreal

  • PK2

  • Euforia

  • Lita Peso (artista invitada de Perú)

Mendieta adelantó que en los próximos días se confirmará más artistas y que, gracias al apoyo de auspiciadores, se presentará un artista sorpresa.

