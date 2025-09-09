Rescatan a niño de 11 años que era retenido en un alojamiento de El Alto

Personal policial logró el rescate de un menor de 11 años que fue raptado y retenido por dos personas adultas en un alojamiento de la zona de Alpacoma, de la ciudad de El Alto.

El operativo fue desarrollado por funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) quienes hallaron al menor y aprehendieron a dos personas, un varón de 40 años y una mujer de 25.

“La madre, muy afligida, nos hizo conocer todos los detalles de la desaparición, y a partir de ello, el personal especializado (...) se movilizó en este lugar y pudo dar con el paradero del menor, quien habría sido raptado e introducido al interior de un hostal”, indicó el director de la Felcc de La Paz, coronel Gabriel Neme.

El hecho que fue atendido por la División de Trata y Tráfico de Personas, movilizó a personal especializado, quienes lograron dar con el paradero del niño mediante el análisis forense de cámaras de seguridad y entrevistas a vecinos.

Durante el proceso de investigación, dos personas fueron identificadas mediante la revisión de cámaras de vigilancia, mismos que ahora aguardan su audiencia de medidas cautelares.

“Ambas personas habrían raptado al menor y lo habrían ocultado al interior de un hostal en la zona de Alpacoma. Al momento, estas personas han sido aprehendidas (...) y estamos a la espera de su audiencia de medidas cautelares”, argumentó Neme.

El niño fue derivado a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que realizará evaluaciones para garantizar su estabilidad psicoemocional y descartar la existencia de agresiones o abuso.

