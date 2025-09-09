¡De terror! Niña de cuatro años se enfrentó a una serpiente utilizando una escoba

Se trata de un hecho que llamó la atención y generó bastante controversia, por el accionar de los padres.

Todo fue filmado por el padre de la menor, y en las imágenes, se logra ver a una pequeña niña de tan solo cuatro años, que encuentra una serpiente en uno de los pasillos de su vivienda en Australia, y en lugar de salir corriendo, la menor sonríe junto a su progenitor.

“Alguien dejó la puerta abierta”, le dijo el hombre muy calmado, mientras la niña solo sonreía.

Fue entonces, que le alcanzó una escoba a la niña, y ella empezó a ahuyentar a la serpiente, pese a que intentó atacar al objeto.

Finalmente, la serpiente termina saliendo de la vivienda, mientras la niña continuaba empujándola con la escoba y su madre también ingresa a la vivienda, ella también reaccionó bastante calmada e incluso sonrió al ver lo que ocurría.

La escena, de terror para muchos, mostró parte del instinto de supervivencia que tienen los niños desde muy pequeños en un país, donde los animales salvajes forman parte del paisaje diario.

VIDEO:

