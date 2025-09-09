Justicia en El Alto dicta histórica sentencia por el biocidio de un can

Después de un proceso que duró un año y seis meses, finalmente la Justicia, dicto sentencia condenatoria por cinco años, en contra de un hombre acusado de biocidio en la ciudad de El Alto.

Activistas y defensores de los animales, calificaron el hecho como histórico, ya que se obtuvo la máxima pena para este tipo de delitos.

"Esta es una sentencia histórica porque se le aplica la pena máxima a un biocida", explicó el abogado Diego Espinoza, representante legal y miembro de la Fundación Rescata, Protege y Cambia (RPC).

El hecho de violencia se registró el pasado mes de febrero del 2024, y después de varios meses se logró la sentencia en contra del agresor.

En aquel entonces, el dueño de una tienda de venta de llantas, ubicado en la avenida 6 de Marzo, golpeó al perro con una gata mecánica en tres ocasiones y posteriormente lo ahorcó, causándole una muerte lenta y dolorosa, el can agonizó al menos, durante cuatro horas.

"Se ha valido del fierro que se utiliza para levantar un auto, una gata, y lo ha golpeado en tres ocasiones para finalmente ahorcarlo (...). Esta muerte se ha prolongado por más de cuatro horas, hasta que el perrito finalmente ha sido botado en un basurero como si fuese cualquier cosa", relató el abogado a Televisión Boliviana.

