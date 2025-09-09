TEMAS DE HOY:
Asesinato Apuñalado Maltrato animal

30ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Estos son los nuevos delitos penales para proteger a niños en las redes

La norma que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, también contempla modificaciones al Código de Procedimiento Penal.

Silvia Sanchez

09/09/2025 11:30

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Bolivia

Escuchar esta nota

Se trata de la “Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales”, aprobada en la Cámara de Diputados, agrega cinco nuevos delitos penales ante el creciente riesgo que afrontan los menores de edad en plataformas digitales.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, detalló que los nuevos delitos incorporados en el proyecto de Ley, son: contacto con fines sexuales (3 a 6 años de cárcel), abuso sexual digital (4 a 8), exposición a contenido sexual (3 a 6), producción de material de abuso sexual infantil (15 a 20) y posesión o comercialización de ese material (5 a 15).

“Este proyecto de ley es fundamental para proteger a nuestros niños y adolescentes de los peligros que existen en el mundo digital. Estamos hablando de delitos muy graves que deben ser sancionados con el mayor rigor posible”, indicó el fiscal general, citado por ABI.

 

Según lo expuesto, la normativa propuesta, también modifica el Código de Procedimiento Penal, dirigida a las medidas de protección a víctimas menores de edad.

“Los niños, niñas y adolescentes necesitan una protección real frente a los peligros que se esconden detrás de las pantallas. No podemos permitir que sigan siendo víctimas”, puntualizó Mariaca.

 

Explicaron que estos cambios, buscan mayor eficacia al momento de actuar en situaciones de riesgo, para garantizar un enfoque preventivo, enfocado en la protección integral de los niños y adolescentes.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD