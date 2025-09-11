TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Terrible! Le prendió fuego a la casa de su expareja porque lo encontró con su nueva novia

El hombre vio que todo empezaba a quemarse y logró sacar a toda su familia de la vivienda.

Silvia Sanchez

11/09/2025 17:39

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Argentina

Escuchar esta nota

El insólito y terrible hecho se registró en Alto Comedero, Jujuy en Argentina, donde un hombre tuvo que rescatar a su familia de las llamas que consumían su vivienda.

La víctima, denunció a su expareja, una mujer que estaba muy molesta por haberlo encontrado con su nueva novia en casa, y fue entonces que, en forma de venganza, empezó a prenderle fuego a la vivienda del hombre.

Según relató la víctima, él se encontraba con su nueva novia y ante la llegada de su ex, decidió irse del lugar, llevando a su pareja a su domicilio para evitar un mal rato, sin embargo, cuando retornó, la mujer había incendiado la casa.

Fue entonces que el hombre actuó rápido y pudo evacuar a todos sus familiares que estaban adentro. Las llamas alcanzaron parte de un dormitorio y provocaron daños en el colchón y algunos muebles, pero afortunadamente no hubo heridos.

Rápidamente el hombre llamó a los Bomberos y logró evacuar a su familia que se encontraba en el interior, y acusó a la mujer de haberlo amenazado minutos antes con quemar su casa.

Ahora la mujer y expareja de la víctima es investigada por el incidente.

 

