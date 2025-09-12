Llevaban 140 paquetes de marihuana escondidos en su vehículo y fueron aprehendidos

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de La Paz, lograron interceptar un vehículo particular en el cual se transportaban sustancias controladas escondidas en bolsas de yute de diferentes colores.

El operativo de patrullaje rutinario se desarrolló en la zona de Villa Fátima, donde identificaron a los ocupantes de un motorizado, los cuales tenían actitud sospechosa.

Es así que, durante la requisa al motorizado, lograron identificar las seis bolsas de yute que en su interior tenían paquetes con una sustancia verduzca, el cual, a la prueba de campo, dio positivo para marihuana.

Ambas personas fueron aprehendidas, tanto el conductor como el acompañante, el vehículo fue secuestrado y trasladado a instalaciones policiales, el caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público.

Foto Policía Boliviana

Foto Policía Boliviana

