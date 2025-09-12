TEMAS DE HOY:
Policial

Llevaban 140 paquetes de marihuana escondidos en su vehículo y fueron aprehendidos

La sustancia se encontraba dentro de bolsas de yute de diferentes colores.

Silvia Sanchez

12/09/2025 12:02

Foto Policía Boliviana
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de La Paz, lograron interceptar un vehículo particular en el cual se transportaban sustancias controladas escondidas en bolsas de yute de diferentes colores.

El operativo de patrullaje rutinario se desarrolló en la zona de Villa Fátima, donde identificaron a los ocupantes de un motorizado, los cuales tenían actitud sospechosa.

Es así que, durante la requisa al motorizado, lograron identificar las seis bolsas de yute que en su interior tenían paquetes con una sustancia verduzca, el cual, a la prueba de campo, dio positivo para marihuana.

Ambas personas fueron aprehendidas, tanto el conductor como el acompañante, el vehículo fue secuestrado y trasladado a instalaciones policiales, el caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público.

Foto Policía Boliviana
Foto Policía Boliviana

